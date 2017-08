Depois de quase dois anos encontrou a motocicleta

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

No dia 14 de agosto a pessoa de J.F.S., compareceu ao 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão e informou que sua motocicleta furtada em dezembro de 2015, havia sido localizada na vila Santa Maria, na localidade de Lageado Feio.

Os policiais de plantão se dirigiram até o local e verificaram a residência de P.E. T localizando a referida motocicleta, a qual se encontrava com o chassi suprimido, mas foi possível sua identificação pela numeração do motor. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados até o 4º Pelotão para as providências cabíveis.