Deixou o celular no carro, não encontrou quando voltou

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A senhora M.L. L entrou em contanto com a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão relatando que ao chegar ao Mercado Xarnoski deixou seu veículo Fiat/Brava aberto e com um celular dentro. Percebendo a movimentação de uma senhora nas proximidades do automóvel, foi verificar o interior do veículo quando deu pela falta do seu celular S3 Samsung de cor branca.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades em busca da suposta autora do furto, porém sem êxito.