Defesa Civil comemora 11 anos em Pinhão

Equipe que prestou serviços no Lar dos Idosos dia 08 de agosto (Fotos: Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Para comemorar a data, as equipes do Corpo de Bombeiro Comunitário, em suas horas de folga prestam serviço à comunidade

A capa da edição 262 do Fatos do Iguaçu, trazia a notícia de mais uma conquista para Pinhão, o inicio das atividades da Defesa Civil no dia 10 de agosto de 2006. No início, a equipe contava com um caminhão novo, cedido pelo Estado e dividiam com a Polícia Militar as suas estruturas, com a promessa de em 90 dias estarem em sede própria. Passados 11 anos, quando a população ouve as sirenes tanto da ambulância quanto do caminhão, tem a certeza que vítimas estão sendo socorridas, acidentes atendidos e incêndios combatidos. Muitas famílias, empresas e propriedades rurais já foram acudidas pelos profissionais, que estão de prontidão 24 horas.

COMEMORAÇÃO

Para comemorar a data, assim como em 2016, a equipe resolveu presentear a comunidade, estão dedicando algumas horas de seu tempo de folga para prestar um trabalho voluntário. “Este ano pensamos em ajudar o Lar do Idoso. Conversamos com o pastor Sandro Carvalho, que é o presidente e ele comentou desta necessidade de realizar uma obra que impedisse a terra de avançar na área onde os idosos tomam sol. Este avanço acontece principalmente em dias de chuva, pois a água traz mais terra para este local. Era uma construção muito desejada, porém a falta de recursos e pessoal impedia. Vamos construir o muro e deixar pronto para que se possa utilizar o espaço como canteiro de verduras. E uma calçada no local, pois quando as chuvas cessam, o acesso até a casa é difícil devido ao barro que se forma. A comunidade doou o material e nós a mão-de-obra”, comentou o comandante do Posto de Bombeiro Comunitário de Pinhão, cabo Orivaldo Domingues.

TUDO DE NOVO

O agente de defesa civil, Erivelton Ortiz, atua desde o inicio das atividades da Defesa Civil no município e se diz muito satisfeito em poder mais uma vez comemorar esta data, contribuindo para o bem estar de uma entidade. “O Lar do Idoso exige uma atenção especial da comunidade, é gratificante podermos doar um tempo de nossa folga para desenvolver esta ação fazendo o bem para os idosos assistidos. Entrei no início das atividades da Defesa Civil, não tínhamos ideia de como seria o nosso trabalho. Infelizmente acabamos ajudando as pessoas em situações trágicas, mas também podemos realizar atividades de prevenção informando e orientando para que não aconteça o pior, evitando alguma tragédia. Olhando para o passado e para nosso presente, de todo o trabalho que já realizamos, das ocorrências que atendemos das vidas que salvamos, acredito que, se necessário, faria tudo de novo”.

AGRADECIMENTOS

Em nome de toda a diretoria do Lar dos Idosos São Francisco de Assis, o presidente, pastor Sandro Carvalho, agradece a grande colaboração das equipes que neste trabalho voluntário proporcionarão uma melhor qualidade de vida para os idosos que lá residem. “Eles estão realizando um excelente trabalho, algo que no momento por diversos fatores não poderíamos executar. Agradecemos a Deus todos os dias por suas vidas e de suas famílias e pelo trabalho que prestam ao município nestes 11 anos em que a Defesa Civil foi instalada em Pinhão, só podemos diz muito obrigado”.

