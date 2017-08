Crise no relacionamento

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Nesta terça-feira, dia 15 de agosto, compareceu ao 4º Pelotão de Polícia Militar o senhor O.N., informando que esta sofrendo crise em seu relacionamento e precisaria de apoio policial para buscar seus pertences e roupas pessoais na residência em que morava no bairro Água Verde com a senhora M., pois a mesma é agressiva e ameaça-o constantemente.

Diante dos fatos a Policia Militar foi até a residência e a senhora M., autorizou a entrada de O.N. e pegar seus objetos encerrando-se a ocorrência.