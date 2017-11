O sentido desta palavra é bravura, ousadia, firmeza para enfrentar situações difíceis. Ser corajoso não significa ser imprudente, ou agir sem pensar. Ser corajoso não significa ausência de medo e sim você prosseguir apesar do medo. Coragem não é simplesmente enfrentar o perigo, ou fazer coisas malucas somente para provar que “é corajoso”.

A coragem abrange todos os aspectos de nossa vida, é por isso que precisamos de coragem. É necessário a coragem para reconhecer os erros, para voltar atrás em uma decisão mal tomada. É necessário a coragem para se calar em momentos que o silêncio é o melhor argumento. É preciso coragem para falar no momento certo, o que é certo. Precisamos de homens corajosos na política, homens que não negociam valores e princípios em prol de um ideal partidário. Homens que tem a coragem de mexer no que está errado, de tomar decisões corretas, mesmo que tais decisões mexam com a máquina pública.

Precisamos de pessoas corajosas, que não tem medo de dizer não a ideologias fajutas e descabidas, que não tem medo de se posicionar, de reafirmar valores e princípios que valem a pena e que as vezes são esquecidos. É necessário a coragem para tratar de conflitos mal resolvidos na família, coragem para “discutir a relação”. Precisamos de pais corajosos, que saibam dizer sim aos filhos, mas que saibam dizer não também. Precisamos de pessoas corajosas que não tem vergonha de dizer “eu te amo” para seu cônjuge, que dizem não a traição, que dizem não a banalização do casamento.

Precisamos de cristãos corajosos que não medo de viver a sua fé, de afirmar e reafirmar que o mundo precisa de Deus sim, que a Palavra de Deus não é um livro de historinhas e sim um livro transformador que não perde o seu valor. Nas Escrituras Sagradas a coragem vem da confiança em saber que Deus é por nós, que não nos abandona – essa certeza dá coragem para enfrentar os desafios, as lutas e tudo mais que vier pela frente. Que Deus nos dê coragem.

Rev Sandro – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão

