Coomaper premia produtores pela qualidade

A proposta é todo mês premiar três produtores que investiram na qualidade da produção leiteira

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite, atrás dos Estados Unidos, Índia e China. Dentre os estados brasileiros, os maiores produtores de leite são Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás. No Pinhão, por mês se produz uma média de 800 mil litros de leite, indicando que os agropecuaristas pinhãoenses há tempo vêm investindo na produção de leite e buscando fazer parte desse mercado.

A Coomaper Cooperativa Agrícola Mista de Micro, Pequenos e Médios Produtores Rurais de Pinhão e Região, que hoje tem em torno de 63 sócios, resolveu dar um estímulo aos produtores de leite para que os mesmos invistam na qualidade do produto, criando um concurso.

O presidente da Coomaper, Rudinei Zambiasi, explicou que a Vigilância Sanitária determina algumas normas em relação ao leite, há um padrão mínimo de qualidade nacional estabelecido por ela, inclusive que existe um Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite Cru Refrigerado, no qual estão estabelecidos os requisitos microbiológicos, físicos e químicos que o leite deve atender. Entre estes requisitos destacam-se a Contagem Bacteriana Total (CBT) e a Contagem de Células Somáticas (CCS).

Para que todos os produtores compreendam a importância de se adequarem às normas, pois além de garantir um produto de qualidade ao consumidor, podem garantir um melhor preço à cooperativa com o apoio da Aplepi – Associação dos Produtores de Leite de Pinhão, decidiu premiar mensalmente os produtores que estão no padrão ou abaixo do máximo permitido da contagem bacteriana e de células somáticas.

Rudinei explicou que é muito importante que os produtores se adaptem às normas, pois a partir de 2018, com apoio

da Alep, Emater e prefeitura, a cooperativa estará industrializando o leite, ou seja, empacotando e fazendo iogurte, agregando mais valor ao produto. “Nós estamos com um projeto pró- rural, e se tudo correr bem, até o inicio do segundo semestre de 2018 estaremos empacotando o leite e

fazendo iogurte aqui no Pinhão. A plataforma da obra já está praticamente concluída e vamos partir para a aquisição dos equipamentos e vamos fazer mais uma obra para o beneficiamento do leite”, explicou o presidente.

O presidente lembrou que o produtor que não se adaptar aos padrões exigidos, logo não poderá mais entregar o leite.

“Por outro lado, o produtor que investe em qualidade sempre encontra mercado para o seu produto e um melhor preço”.

A classificação considerou a soma de CCS (células somáticas) e CBT (contagem baquiteriana) e um controle de mastite, limpeza e higienização na ordenha, pois tudo isso indica a qualidade do leite, explicou Rudinei.

Os primeiros produtores a se beneficiarem com a premiação foram Edelson da Costa Lopes, que ficou em primeiro lugar, ganhou um saco de 20 kg de semente de pastagem Brizanta Marandu e um detergente pós dip. Em segundo lugar, foi Alcione Mendes de Oliveira, que

ganhou um saco de semente de Aruana e um detergente alcalino de limpeza de ordenha e o produtor José Neuri dos Santos ganhou um saco de semente de pastagem Milheto e um detergente alcalino de ordenha e ficou em terceiro lugar.

Todos os meses a cooperativa premiará três produtores que se dedicarem e investirem na qualidade do leite, reforçou Rudinei .

