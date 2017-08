Começou o Recadastramento Biométrico obrigatório

Gisele de Pádua – Repórter do Fatos do Iguaçu

Começou na quinta-feira, dia 03 de agosto e se estenderá até dia 24 de novembro a Revisão Biométrica para os eleitores da 160ª zona eleitoral que abrange os municípios de Reserva do Iguaçu e Pinhão. Os eleitores que ainda não fizeram a coleta de dados biométricos devem comparecer ao Fórum Eleitoral de Pinhão para realizar seu cadastro biométrico. Quem não realizá-lo, terá seu título cancelado.

A meta é atender 375 pessoas por dia, para tanto, o horário de funcionamento do Fórum Eleitoral passa a ser das 9 às 18 horas de segunda a sexta-feira. “Neste período frisamos que o eleitor que desejar transferir ou confeccionar o 1º título também poderá aproveitar a oportunidade. Os eleitores que já fizeram sua biometria a partir de 07 de novembro de 2016 não precisam voltar para nova revisão” explicou a chefe do Cartório Eleitoral, Juliana Fromer Dalla Rosa.

ADEQUAÇÕES

Para atender a um universo de 23.919 eleitores de Pinhão e 5.749 de Reserva do Iguaçu, o Fórum passou por algumas adequações, entre elas o número de atendentes e guichês passaram para 11 unidades. Até o momento foram realizados apenas 5.438 (22,7%) cadastramento de eleitores pinhãoenses e 201(3,5%) reservenses. “Tomamos como exemplo a localidade de Faxinal do Céu, onde dos 2.236 eleitores, 228 já fizeram a revisão, 18 solicitaram 1º título e 14 transferências. Das sessões do Colégio Morski, onde há 4139 eleitores, 558 já estão com os títulos adequados, 49 com o 1º título e 14 transferências”, salientou Juliana Froner Dalla Rosa.

Mão amiga

Como o prazo limitado e sendo Pinhão um município de grande extensão territorial e Reserva do Iguaçu distante da Comarca cerca de 50 quilômetros, os vereadores eleitos podem auxiliar seus eleitores com transporte. O juiz auxiliar da Biometria do TRE, Marcelo Quentin, explicou que, como não se está em período eleitoral, os vereadores podem se organizar para trazer seus eleitores para fazer o recadastramento. “O vereador pode organizar ônibus ou outro meio de locomoção para trazer os eleitores mais distantes para fazer o recadastramento, não é crime, inclusive contamos com essa ajuda”.

Documentos necessários

Para realizar a revisão, o eleitor deve apresentar um documento original com foto, que pode ser RG ou Carteira de Trabalho, CPF, o titulo eleitoral e comprovante de residência em seu nome ou dos pais. No caso do comprovante de residência estar no nome do cônjuge, deverá apresentar certidão de casamento. Para quem não mora em residência própria e não tem comprovante de endereço, deve primeiro retirar uma declaração no Fórum para que o proprietário do imóvel confirme que o eleitor reside naquele endereço. Mas também serve como comprovante de endereço Nota do Produtor Rural atualizada, holerite de pagamento ou correspondência oficial, como por exemplo, de banco ou ainda declaração de matrícula nas escolas do município.

Agendamento

A partir do dia 10 de agosto o eleitor poderá agendar seu atendimento pelo site do TRE para evitar fila. O Fórum Eleitoral de Pinhão está localizado na Rua Expedicionário Amarilio Lima, s/n – Vila Caldas, fone 3677 1518.