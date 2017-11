Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni esteve em Pinhão

Por Nara Coelho | Foto: Nara Coelho/Fatos do Iguaçu

Na tarde do dia 16 de dezembro, o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, acompanhado dos deputados estaduais Bernardo Ribas Carli,(PSDB), Hussein Bakri,(PSD) e da deputada estadual Cristina Silvestri, (PPS), esteve na Câmara de Vereadores de Pinhão para fazer uma prestação de contas dos investimentos do Estado. Ele foi recepcionado pelo prefeito Odir Gotardo, (PT) o vice Beraldo Amaral,(PMDB) e vereadores.

Rossoni contou à população que compareceu à Câmara para informar que o repasse direto do governo do Estado para o município ficaram em torno de 20 milhões entre saneamento básico, pavimentação, saúde e veículos pesados, balsas e educação. Rossoni fez questão de ressaltar que na área da educação as dez escolas estaduais estavam sendo atendidas e que só para esse setor o investimento gira em torno de três milhões e oitocentos mil reais.

O Chefe da Casa Civil, explicou que graças à atuação dos deputados ali presentes e também do Artagão Junior, (PSB), o Estado estava podendo investir através das emendas parlamentares mais 1 milhão, cento e quinze reais, que tiveram destinação diversas, que foram de rolo, compressor a aparelhos para a saúde, equipamentos para o setor agrícola e leiteiro.

O vice-prefeito de Reserva de Iguaçu, Paulo Sérgio Nunes, também estava presente, acompanhando os quilombolas, que foram convidados para participar do evento, pois o Estado irá construir uma escola nessa comunidade.

Em Pinhão, o governo do Estado está fazendo um investimento que totaliza mais de 21 milhões e “apenas dois são empréstimo e com juros bem baixos, os demais, a fundo perdido”, ressaltou Rossoni.

