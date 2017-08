Cachorro causa queda de motoqueiro

Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Nas últimas horas apenas uma ocorrência foi atendida pela equipe de plantão do Posto de Bombeiro Comunitário de Pinhão, classificada como queda de motocicleta, ocorrida no domingo, dia 20 de agosto as 18h26 no bairro Azaleia, rua Expedicionário Amarilio nas proximidades da Farmácia Popular.

A vítima apresentava escoriações em membros superiores e contusão em tórax sendo amparada por populares, recebeu o atendimento inicial no local e posteriormente encaminhada ao hospital para avaliação médica. Foi relatado pela própria vítima que a queda foi ocasionada pela colisão contra um cachorro de rua.