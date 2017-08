Cabelos grisalhos: saiba como cuidar e manter a aparência impecável

O surgimento dos fios brancos é algo um pouco assustador, principalmente para as mulheres. Normalmente a primeira atitude é arrancar os fios que teimam em se destacar. Enquanto para os homens o fio grisalho é sinônimo de elegância e charme, para o público feminino é uma preocupação e um atestado da idade. Muitas mulheres colorem os fios, mudam o corte constantemente e gostam de estar sempre com um visual novo, porém para outras esse ritual de beleza não é nada prazeroso. Por este motivo, muitas delas assumiram os fios brancos e provam que é possível estar bonita, atual e elegante. Artistas e celebridades como as atrizes Irene Ravache, que atualmente interpreta a sofisticada Sabine na novela Pega-Pega; Vera Holtz, que recentemente viveu a vilã Magnólia em A Lei do Amor; Jussara Freire, na novela Escrava Mãe e Meryl Streep, no papel da elegantérrima Miranda, de O Diabo Veste Prada, destacam a beleza dos fios grisalhos. “Para ter fios grisalhos bonitos a palavra-chave é manutenção. E para isso é necessário ter cuidados extras: hidratar, usar xampu indicado para cabelo grisalho e cortar a cada dois meses para não deixar os fios amarelados ou manchados. A hidratação é fundamental e pode ser realizada em casa ou no salão. Fio branco é mais ressecado do que o fio colorido. O tom grisalho é válido para todas as mulheres: morena, loira, ruiva e negra. O importante é manter as madeixas bem cuidadas para não ficar com a aparência desleixada e envelhecida”, enfatiza Marília Kikuchi, técnica de beleza da Condor. Dicas para manter os fios grisalhos impecáveis: Corte: é fundamental renovar o corte a cada dois meses. Cabelo comprido não é uma boa opção. O ideal para quem que assumir os fios grisalhos são os cortes curtos e médios desconectados, repicados e desfiados. Eles valorizam o visual e estão sempre atuais. Cor: fios brancos tendem a ficar amarelados. Para evitar este aspecto é necessário utilizar a cada 15 dias xampu nas cores cinza ou roxo. Esse processo é conhecido como rinsagem. Os pigmentos dos produtos ajudam a neutralizar o tom amarelo e a devolver o brilho prateado natural dos fios. Por não conter amônia remove todo o amarelado. Segundo Marília – “Vale também investir em máscaras e condicionadores para a saúde dos fios. Cuidado ao sobrecarregá-los com produtos que agem por alguns minutos. O uso exagerado pode deixar o cabelo lilás. Algumas lavagens vão amenizar o efeito, mas o ideal é não sobrecarregar”. Hidratação: a falta de melanina interfere na elasticidade e maciez, ou seja, os fios brancos são mais ressecados, ásperos e rebeldes. Essa combinação requer atenção redobrada, por isso é importante investir em hidratação com produtos que contenham ingredientes nutritivos na fórmula e em linhas de reconstrução capilar para repor a massa e devolver a força dos fios. É importante usar protetor solar e assim evitar o tom amarelado. Para deixar o visual fashion vale abusar dos acessórios: chapéus, lenços, bonés. Fique longe: de secadores, chapinhas e babyliss. Eles provocam a quebra dos fios. Processos químicos são prejudiciais para os fios brancos. “É impossível ficar longe dos itens e dos tratamentos para deixar as madeixas lisas. Neste caso é fundamental proteger o cabelo com finalizadores, cremes e protetores térmicos”, ressalta Marília Kikuchi. Fonte: Site: http://www.condor.ind.br/