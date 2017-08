Bem armados: Duas espingardas e munições não carro

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão abordou em via pública o veículo GM/Corsa sendo que o seu condutor P.R.S., de 36 anos não possuía CNH, (Carteira Nacional de Habilitação) e os passageiros E.J.C., 37 anos, V.L. 39 anos e um menor.

Ao realizar busca pessoal em todos os ocupantes do veículo nada de ilícito foi encontrado, porém durante busca no interior do Corsa foi localizado embaixo do banco traseiro duas espingardas sendo uma calibre 20 e a outra a calibre 32, sem marca aparente e munição.

Foram encontradas também duas facas e quatro lanternas portáteis. O veiculo foi recolhido ao pátio do Pelotão e realizado as notificações pertinentes.

Foi realizado o teste etilômetro no condutor que teve como resultado 0,57MG/l. diante dos fatos foi dado voz de prisão/apreensão aos indivíduos. Como ninguém assumiu ser o responsável pelas espingardas, acionado o Conselho Tutelar devido ao menor envolvido na ocorrência. As armas, objetos e os envolvidos encaminhados a Delegacia de Policia Civil para os procedimentos cabíveis.