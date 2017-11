Basquete feminino está entre 5 melhores do Paraná

A equipe sub 16, jogando na divisão A contra times da sub 18, ficou em quarto lugar

O basquetebol feminino sub16 de Pinhão ainda tem alguns jogos até o final do ano, mas já pode comemorar, pois ficou em quarto lugar na série A nos Jogos da Juventude.

O ANO

No inicio do ano, o basquetebol feminino sub 16 participou da Taça Paraná sub 17, disputando jogos com as 8 melhores equipes do Paraná e foram vice campeãs. ”Para nós, foi uma surpresa muito boa e já uma preparação para os Jogos da Juventude”, contou o técnico do time, Robson Bonfim.

O time participou dos Jogos Escolares do Paraná. Disputaram a semifinal e acabaram perdendo o jogo por dois pontos e na disputa do terceiro lugar perderam o jogo por três pontos. No Jarcans, garantiram no pódio o primeiro lugar pela nona vez

JOGOS DA JUVENTUDE

Robson conta que todo o trabalho foi voltado para chegar bem nos Jogos da Juventude divisão A, que aconteceram em outubro em Londrina.

O técnico explicou que o trabalho começou já o ano passado, pois para chegar lá é preciso primeiro passar pela regional da divisão B.

“Nessa fase se enfrenta os time da região de Guarapuava. Em seguida, o time teve que enfrentar quinze times campões da divisão B, que são os selecionados em cada região. “Desses 15 da divisão B, só dois passam para a divisão A que é a elite dos Jogos da Juventude”, esclareceu o técnico. Pinhão em 2017 foi o campeão da divisão B.

Robson explicou que na divisão A só jogam os melhores, e nessa divisão, os atletas são da sub 18 e enfrentam atletas de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e até da Argentina, que as outras cidades do Paraná contratam.

Ao final da competição só os cincos primeiros classificados permanecem na divisão A. Estar na divisão A já foi uma grande conquista, contou o técnico, já que foi a primeira vez que uma equipe coletiva de Pinhão chegava nesta divisão. A meta era conseguir ao final dos jogos se manter na divisão A. “Nós somos sub 16, assim, enfrentamos atletas que eram dois anos mais velhos que nós e conseguimos mais do que desejávamos,fomos campeões do nosso grupo, nos tornamos um dos favoritos, segundo o que todos comentavam lá, chegamos na semifinal e perdemos por 5 pontos para Curitiba, que foi a vice campeã e na disputa do terceiro perdemos por 4 pontos para Londrina, ficando em quarto lugar, o que para nós foi muito, afinal ganhamos o respeito e o reconhecimento com um time dois anos a menos que os demais”, ressaltou o técnico.

AINDA COMPETINDO

O time ainda está participando do Campeonato Estadual sub 17, são oito equipes que disputam o título e nesse momento Pinhão está em terceiro lugar, tem pela frente seis jogos, que acontecerão em novembro, e se passar a semi final, a final, que será em dezembro. Desses jogos, o do dia 13 de novembro é no Ginásio Ângelo Brolini, o Ginasinho, às 19 horas, contra Ponta grossa.

CONVOCAÇÃO

Para fechar o ano com chave de ouro, o time teve as atletas Daniela Antonichen convocada para a seleção do Paraná sub15, fase de treinamento, as atletas Sabrina e Dhafny foram convocadas pela seleção do Paraná para jogar o Sul Brasileiro em Florianópolis, porém, devido ao Enem declinaram do convite.

AGRADECIMENTOS

Robson declarou que todos esses bons resultados são a soma da dedicação e esforço de muita gente. ”Quero agradecer às atletas que se dedicam e não medem esforços para os treinos e ir ao jogos. Aos pais que sempre colaboram e incentivam. Às administrações anteriores, que me apoiaram, pois esse é um resultado de vários anos. Ao prefeito Odir e ao secretário Joso, que confiaram no meu trabalho. Agradeço aos que vêm confiando em nosso trabalho e investindo no basquetebol, Nosso Supermercado, Farmácia Água Azul, Ike Infomática, Posto Trevo, Marcos Confecções, Colégio Expressão, Thius Restaurante, Vinicius Wolski Ontodologia, Mega e Centro Farma, Dr. Erasmo Paganini, Redfitness Academia, El Bigodão Barbearia e Baskeiboll Pinhão, a todos eles dedicamos as nossas vitorias e melhores resultados” agradeceu o técnico.

