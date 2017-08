Barba exige cuidados básicos, mas fundamentais

Da Redação com Assessoria

Especialista dá dicas para que a barba cresça saudável e tenha uma ótima aparência

Cuidar do bem-estar e, porque não, do visual, são práticas diárias que deveriam fazer parte da nossa rotina. Desde tratar da saúde até cogitar um corte de cabelo diferente, ou uma barba mais bonita. Pensando nisso, o barbeiro Jonathan, da curitibana GriloGringo (Street 444), preparou algumas dicas para auxiliar no cuidado individual da barba, e assim, fazer com que ela cresça e fique com uma ótima aparência.

Para manter a higiene e a boa aparência são necessários procedimentos bem simples. Lavar a barba com um shampoo próprio é um primeiro passo. Usar um pente de madeira e um secador ajudam a tirar a umidade e manter um aspecto mais arrumado. E para finalizar, passar óleo nos pelos para que a barba fique macia.

Quando o assunto é o crescimento da barba, é preciso ter paciência. O ideal é procurar um profissional que possa criar um desenho enquanto ela ainda está curta. Isso vai fazer com que ela já cresça com um formato interessante. A partir daí, frequentar o barbeiro a cada 20 ou 30 dias é importante para que a barba não fique com um aspecto de malcuidada.

Confira mais algumas dicas especiais para serem adotadas no dia-a-dia: