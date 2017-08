Bar pega fogo no São José

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Nas primeiras horas desta segunda-feira, 21 de agosto a Defesa Civil de Pinhão entrou em contato com a equipe de plantão do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão, informando que havia um incêndio em um bar na rua Salvador Silveira Caldas, no bairro São José.

No local os policias foram informados por populares de que avistaram três indivíduos encapuzados saindo do local sendo que um deles estaria portando uma arma de fogo tipo espingarda. A Policia Civil também foi acionada e um dos investigadores comunicou a Criminalística para que seja realizada a perícia no local.

Foi realizado busca pelas imediações sem êxito. A senhora T.P.S., filha do proprietário do estabelecimento compareceu ao local e ficou responsável pelo mesmo.