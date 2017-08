Bar é apedrejado no São José

Gisele de Pádua – Repórter do Fatos do Iguaçu

Nas primeiras horas do sábado dia 05 de agosto, via 190, a proprietária de um bar localizado no bairro São José comunicou a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar que se ausentou de seu estabelecimento comercial por algumas horas e ao retornar deparou-se com o mesmo todo apedrejado.

No local, os policias constataram vidros da porta e das janelas todos quebrados, a solicitante não soube informar quem fora o autor ou autores e recebeu orientação quanto aos procedimentos cabíveis.