Banda Municipal é vencedora em concurso regional

Prefeito recepciona e parabeniza banda pelos troféus (Foto: Elis Carraro/Fatos do Iguaçu)

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Nesta terça-feira (29), os Integrantes da Banda Municipal de Pinhão, foram recepcionados no Paço da Prefeitura de Pinhão, para receberem os cumprimentos do prefeito Odir Gotardo pela vitória em dois concursos fora da região.

A banda participou do 3º Concurso Aberto de Bandas Marciais e Fanfarras do Litoral Norte, em Capão da Canoa – RS, onde foi vice-campeão na categoria: Banda Musical de Concerto Sênior, e também do XXVII CINFABAN Concurso Interestadual de Fanfarras e Bandas em SC, levando o 1º lugar na categoria: Banda Sinfônica – Sênior.

Para o maestro Rodrigo Correia dos Santos, as duas disputas fora com nível elevadíssimo e mesmo com o cansaço da viagem a equipe conseguiu representar bem o município. “Nossos concorrentes eram fortes e preparados, nos realmente viajamos por muito tempo e os integrantes da banda, estavam exaustos, mas nós conseguimos vencer e mostrar todo nosso potencial”, diz.

Para o prefeito, ter dois títulos levando o nome da cidade em outras regiões fora do estado é uma forma de disseminar e valorizar a cultura pinhãoense. “É um orgulho imenso para o município nossa banda estar lá em dois estados diferentes, representando a cidade, dando seu melhor e sendo vencedor, é um incentivo a memória e a cultura de Pinhão”, comenta