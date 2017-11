Balsa do Rio Cavernoso também foi lacrada

A balsa “Cavernoso” foi impedida de operar por questões de segurança da navegação e fazia

A Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP), ao realizar ações de fiscalização do tráfego aquaviário, lacrou, no dia 11 de novembro de 2017, a balsa de travessia “Cavernoso” no Rio Cavernoso, no município de Cantagalo.

“Cavernoso” foi impedida de operar por questões de segurança da navegação e fazia a ligação de Cantagalo com o município de Candói.

No momento da Inspeção Naval, foram constadas as seguintes irregularidades: tripulante não habilitado para a navegação daquele tipo de embarcação falta de coletes salva-vidas, sem bóia de salvamento, sem luzes de navegação, a balsa não possuía placas de identificação e não foram apresentados documentos obrigatórios. Para voltar a operar, o proprietário da balsa deve sanar as irregularidades constatadas junto à CFRP.

Irregularidades devem ser comunicadas à Capitania Fluvial do Rio Paraná pelo telefone (45) 3523-2332 ou pelo e-mail cfrp.secom@marinha.mil.br.

Com informações da Comunicação Social/CFRP

