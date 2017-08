Atropelou a rotatória

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Na tarde de segunda-feira, dia 07 de agosto, em patrulhamento pela Avenida Trifon Hanycz, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão observou um veículo GM/Chevette onde o condutor C.F.O. efetuava uma manobra brusca, ‘arrancando com o veículo patinando’.

Ao avistar a viatura realizou mais uma vez a manobra, os policiais iniciaram um acompanhamento tático sendo que o veiculo veio a colidir com a parte baixa da rotatória das vias XV de Novembro com Sete de Setembro. Na abordagem o condutor estava com a documentação em dia e sem pendências. Porém o veículo foi recolhido ao pátio devido apresentar as seguintes infrações: suspensão alterada, pneus carecas e falta de escape.