Associação de Moradores do Guarapuavinha comemora 20 anos

A localidade do Guarapuavinha, situada há uns 7 quilômetros da sede do município de Pinhão, é uma região formada por pequenas propriedades que hoje se dedicam à produção do leite. Como para os pequenos produtores sempre é muito difícil conseguir equipamento para aumentar e qualificar a produção, os produtores da localidade decidiram fundar uma Associação. No sábado, 11 de novembro, na sede da Associação os antigos e os novos sócios comemoraram com um churrasco e bolo os 20 anos da fundação da Associação dos Moradores do Guarapuavinha.

O produtor Cláudio Antonio Tomacheski, que foi o primeiro tesoureiro e mora há mais de trinta anos na localidade, inclusive vivendo a época que a terra era arada com a ajuda de bois ou cavalos, bem como as debulhadoras eram transportadas e movidas por bois, e o atual presidente Abrão Loures Rodrigues, conversaram com a reportagem do Fatos do Iguaçu sobre o trabalho que a Associação vem realizando nos seus 20 anos de existência.

Cláudio contou que o primeiro presidente foi o Ivan Splenger e a necessidade levou-os a criar a Associação. “A comunidade precisava de qualquer coisa, por exemplo, um trator para gradear um terreno, ia à prefeitura, várias pessoas em momentos diferentes pediram esse trator, e muitas vezes nada se conseguia. Na época, a própria Secretaria de Agricultura nos estimulou a montar a associação, assim se organizava mais as coisas e ficava melhor o relacionamento com a administração”.

O produtor destacou que uma das idealizadoras e batalhadoras pela Associação foi a dona Maria Izabel. “Ela sempre defendeu a importância dos produtores se organizarem, ela nos ajudou no trabalho de convencimento dos moradores para criar a associação e hoje chegamos aos 20 anos de fundação com 34 sócios”, ressaltou o primeiro tesoureiro. Ele lembrou algumas dificuldades da época com os associados. “Eu lembro que logo no inicio, o camarada chegava para mim ou pra Cida do Fonseca, lá no Xarope, até porque tudo acontecia lá e nós nos reuníamos no bar, com um real que era a mensalidade na época e já queria que o trator fosse trabalhar na propriedade dele”.

O atual presidente, Abrão, contou que está morando na localidade há três anos, mas desde que chegou já começou a participar da Associação, “logo que cheguei já me convidaram para participar e eu já aceitei e abracei a causa”, explicou o presidente.

Cláudio e Abrão contaram que o grande trabalho da diretoria é cuidar e administrar da patrulha agrícola que a Associação possui e que é composta de um trator, uma plantadeira, pulverizador, uma grade niveladora e um gradão, e uma ensiladeira, sendo que essa foi adquirida com recurso próprio e os demais equipamentos são em comodato com a prefeitura. Mas que nos próximos dias eles estarão recebendo mais equipamentos por meio de uma emenda parlamentar da deputada estadual Cristina Silvestri, por intermédio do vereador Rodrigo Dellê do PSD. “Nós somos gratos à deputada por essa emenda e ao deputado federal Frangão, que também já dedicou verbas para nós. É preciso destacar e agradecer o prefeito e o secretário de agricultura, que tem respeitado e valorizado o trabalho da Associação”, agradeceu o presidente

Abrão explicou que além desse trabalho com os equipamentos é importante também desenvolver ações na área social e do lazer e que essa é uma preocupação e meta da nova diretoria. “A patrulha é essencial para nós, ela garante a nossa boa produção e atende muita gente. Mas sentimos falta desse trabalho na área social, e queremos trabalhar nele. Sabemos que não será fácil, pois muitos não têm essa visão mais ampla da Associação”. Ele ressaltou que se a associação conseguiu chegar até aqui é porque houve o trabalho e empenho de muita gente. “Sempre converso com os associados mostrando o quanto eles conseguiram ao longo desses 20 anos e quanto podemos ainda crescer e conseguir, o que plantamos hoje na associação ficará para os nossos filhos e netos”, finalizou Abrão

