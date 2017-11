Assalto a restaurante

Da redação | Com informação da PMP

Na noite de terça-feira,14 de novembro, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão foi solicitada via celular para comparecer em um restaurante na avenida Trifon Hanysz. A proprietária S.A.F. relatou à equipe que tinha sido vitima de roubo. Chegaram três indivíduos do sexo masculino, magros, um com um moletom vermelho e outro cinza. Um deles estava com uma faca e o outro, um simulacro, (imitação de revólver), e mediante ameaça renderam ela, sua filha e as amigas de sua filha, roubaram cerca de R$ 100,00 e três celulares. Duas equipes saíram em busca dos autores realizando várias abordagens, mas sem sucesso de localização dos assaltantes. A vitima foi orientada sobre as medidas cabíveis..

Curtir isso: Curtir Carregando...