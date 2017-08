Alunos do Procópio participam do Festival de Paródias

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Com muita criatividade e bom humor os alunos do Colégio Estadual Procópio Ferreira Caldas estão hoje, dia 17 de agosto, participando do Festival de Paródias, promovido pelo corpo docente da instituição.

Evento está em sua quarta edição e é claro muito bem prestigiado por professores e especialmente pelos alunos que ora incentivando, ora exibindo suas ‘canções’ são ovacionados a todo o momento.

Segundo a professora Ana Cacilda Almeida de Oliveira Matos, o evento tem dois objetivos, o primeiro é comemorar o Dia do Estudante, transcorrido dia 11 e agosto e o segundo, com cunho pedagógico faz com que os alunos busquem nas leituras e informações recebidas o material necessário para assinar suas autorias.

Todos os anos, é apresentado um tema para que os candidatos possam adaptá-lo nas músicas de sua preferencia “Para esta edição o tema escolhido foi Estudante e Juventude, é uma motivação para que eles possam produzir os textos em sala de aula e o professor faz a correção junto com eles. È uma maneira de motivá-los mais a pratica da escrita. A paródica tem tema livre, porém não se pode usar palavras de baixo calão. Eu observo que, com a realização deste Festival a principio eles acham difícil de escrever as paródias, porém a maioria dos resultados é surpreendente, letras muito humorísticas colocando a realidade deles. Alguns sofrem pela apresentação, são muito tímidos. Outro ponto positivo é a realização pessoal, entusiasmados eles acabam sugerindo outros trabalhos, e para nós professores é muito motivador”.

20 minutos

A Vitória Almeida, é alunado 2º ano B e conta que participa do evento desde sua criação, para este ano se inspirou na musica “Anna Júlia” o primeiro grande sucesso da banda carioca Los Hermanos. “Ela conta a história de um homem que é apaixonado por Anna Julia, e nós adaptamos a letra paraa nossa realidade, depois que soubemos da realização do Festival, elaboramos a paródia, é uma musica muito fácil de adaptação e 20 minutos para compô-la. É um trabalho interessante faz com que saiamos da nossa rotina e acabamos aprendendo um pouco mais”.

Desafios

O trio Maria Eduarda Santos, Iane Rafaela Ribeiro Ramos e Vivian Mendes, alunas do 8º participam do Festival pela primeira vez, optaram pela canção Trem Bala outro grande sucesso assinado pela cantora e compositora paraense Ana Vilela. “Para nós não foi muito fácil à música é bem conhecida, mas rimar as palavras exigiu um pouco de estudo. Tínhamos que obedecer a regra que era utilizar as palavras estudante e juventude. Brincar com as palavras deu trabalho. Mas depois que terminamos foi muito bom, pois sabíamos que tínhamos vencida esta dificuldade, era só fazer os arranjos. Ficamos surpresas com o nosso potencial”, declarou Maria Eduarda.