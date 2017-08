Agrediu a ex-esposa na frente da casa do namorado

Da redação

A senhora D.F.S. foi até o 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão na noite de 29 de agosto e relatou aos policiais de plantão que estava na casa de seu namorado, o senhor S.G. quando percebeu que seu ex-marido J.J.B. estava em frente à residência. D.F.S. saiu para conversar com o ex-marido e foi agredida com três socos que, além de ofendê-la com palavras de baixo calão, em seguida retirou-se do local. A PM realizou buscas na tentativa de encontrar o agressor, mas não encontrou. A vitima foi orientada para procurar a Delegacia de Policia Civil para dar continuidade nos procedimentos policiais