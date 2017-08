Agredido e roubado

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Via 190, populares informaram a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão, que um senhor havia sido agredido, nas proximidades do Supermercado Baggio, no bairro São Cristóvão.

No local os policiais conversaram coma vítima, S.R.L., este informou que um homem o agrediu com tapas e pontapés, derrubando-o no chão e tomando sua carteira e roubando a quantia de R$ 150 reais, tomando rumo ignorado. Foi realizado patrulhamento nas imediações, porém sem êxito.