Agosto Azul: Secretaria de Saúde cria ações para o trabalho de conscientização e prevenção da saúde do homem

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Cuidar da saúde do homem já é lei no estado do Paraná desde 2012, quando o Agosto Azul foi instituído no Estado pela Lei nº 17.099. A partir desta data, a Secretaria de Estado da Saúde todos os anos organiza ações de promoção à saúde voltadas ao público masculino. Agora, em 2017, a campanha incentiva a paternidade responsável com o título ‘Pai, seja presente!’. De acordo a Coordenação Nacional de Saúde do Homem, o Paraná é único estado do país a desenvolver uma política estadual para a área.

CAMPANHA

A campanha tem o intuito de lembrar ou realertar os homens em relação às transformações e mudanças que vem com a paternidade e sugere atitudes que devem fazer parte da rotina de um pai responsável, pois a paternidade é um momento que carrega várias novas responsabilidades para a vida de um homem e exige uma nova organização na vida.

Depois do parto, as orientações mais comuns dadas aos pais são as de incentivar o aleitamento materno, que auxilia no crescimento e desenvolvimento da criança, e, principalmente, participar do desenvolvimento do filho. Os homens também devem participar do planejamento reprodutivo da família, se informando sobre métodos contraceptivos. Outra atitude necessária é colaborar de maneira igualitária em casa, dividindo as tarefas domésticas e o cuidado com o filho de maneira justa, de forma que fique mais fácil para todos.

SAÚDE – E é ai que entra novamente o tema desta campanha: “Pai, seja presente” porque para vivenciar por completo a paternidade, é essencial cuidar da própria saúde. “Recomendamos que os homens façam avaliações médicas rotineiras, mantenham uma alimentação equilibrada e realizem atividades físicas. Também devem evitar o cigarro, álcool e outras drogas. Além de manter a saúde em dia, isso também servirá de exemplo para a família”, orienta a enfermeira de atenção primária do posto de Saúde Central em Pinhão, Karina Cibotto.

ATIVIDADES – Durante todo o mês, uma agenda extensa de atividades será desenvolvida por todo o Estado. A programação deve ser verificada diretamente nas regionais de saúde. A secretaria de Saúde de Pinhão estará intensificando ações para a promoção da Saúde do Homem. Segundo Karina, as ações tem a intenção de motivar uma mudança cultural para que homens procurem atendimento médico e verifiquem sua condição de saúde com mais frequência, antes que doenças se manifestem de forma mais grave.

A enfermeira explica que serão ofertados para a população serviços como odontologia, nutrição, medição de pressão arterial, dentre outros exames, lembrando que a prioridade é o atendimento masculino, visto que este mês é dedicado a esta campanha. “Esses serviços serão realizados nas feiras que acontecerão em pontos e datas especificas, que ao todo serão três, 14/08 na Coamo, 21/08 na prefeitura e 28/08 no estacionamento do superrmecado Superpão, em todos a idéia é atender os homens que trabalham nesses locais e os que passarem por lá” enfatiza Karina.. A enfermeira ainda informou que acontecerá um atendimento mais específico nos postos de atendimento na sede e interior

SERÃO OFERTADOS SERVIÇOS COMO: aferição de pressão arterial, teste de glicemia hgt, realização de índice de massa corpórea imc e circunferência abdominal, teste rápido para detecção de câncer bucal, orientações sobre agravos emocionais.

CRONOGRAMA POSTOS DE SAÚDE

Além dos serviços diários serão ofertados durante o mês de agosto um atendimento mais voltado aos homens.

ESF SÃO CRISTOVÃO – toda quinta-feira no período da manhã consulta direcionada ao homem, teste rapido hiv, sifilis e hepatite, coleta escarro para exame de tb que é Tuberculose e vacina contra Dt, Hepatite B e Febre amarela.

ESF VILA CALDAS

No dia 17 de agosto, palestra, teste rapido hiv, hepatite b, sifilis e cancer bucal, e solicitação de exames laboratoriais. No dia 21 de agosto palestra direcionada ao grupo de hipertensão e ou diabetes.

NO INTERIOR

Esf Silverios dia 07 de agosto consulta direcionada ao homem.

Esf Ribeiros no Fax. dos Ribeiro será no dia 24/08 e no Fax dos . Taquaras será 31/08 e palestra direcionada grupo de hipertensos e ou diabéticos.