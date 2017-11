Ação conjunta entre Policia Militar e Policia Civil soluciona latrocínio em menos de 24 horas.

Segundo o 2° Tenente Felipe Furquin, que responde pelo 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão,na manhã de ontem, 31 de outubro, receberam uma denuncia anônima informando que um dos autores do latrocínio estaria em uma residência em Guarapuava.Com o apoio do serviço reservado da Policia Civil, em uma operação conjunta, foi feito o monitoramento em duas residências, uma em Pinhão e outra em Guarapuava. Foi solicitado ao Ministério Público a s buscas nos locais, e após a autorização, uma equipe do choque da Policia Civil e do serviço reservado, que já estava em Guarapuava, entrou na residência que havia sido feito a denuncia onde encontrou três indivíduos, Samuel José Martins, que confirmou ser o autor do latrocínio, Levilton de Paula Mendes, que possui mandado de prisão expedido pela Comarca de Pinhão e um adolescente de 17 anos que não foii reconhecido por nenhuma, das vitimas e foi liberado. Já Samuel e Levilton foram reconhecidos como autores do latrocínio. Samuel foi o autor dos disparos que tirou a vida de uma criança de 11 anos. Os dois está presos da Delegacia de Policia Civil de Pinhão a disposição da justiça.

Entenda o caso:

Curtir isso: Curtir Carregando...