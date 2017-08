7 º Etapa do Torneio de Pesca está com inscrições abertas

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Estão abertas as inscrições para a 7º Etapa do Campeonato Regional de Pesca Esportiva 2017 – Pesca do Dourado, que acontecerá no dia 16 de setembro, em Foz do Areia. O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e do Turismo, em parceria com a prefeitura Municipal de Pinhão.

O campeonato tem por objetivo promover entre os amantes da modalidade, a pesca esportiva incentivando a soltura dos peixes capturados e, ao mesmo tempo, divulgar o potencial turístico dos municípios que integram a 10ª Regional da Secretaria do Esporte e do Turismo. O torneio é organizado pelo escritório regional de Guarapuava, com apoio de Cascavel.

“Nós temos muitos pescadores que gostam dessa prática em toda a região e, portanto, esse é um encontro que veio para reunir famílias, amigos, fomenta o comércio e incentiva o turismo em Pinhão e região”, comenta o secretário Indústria Comércio e Turismo de Pinhão, Enderson Antonio Mucelini (Igor).

INSCRIÇÕES– As inscrições para a sétima etapa da competição já estão abertas em Pinhão e os interessados devem entrar em contato com a secretaria de indústria, Comércio e Turismo ou Esportes, pelo telefone. (42) 3677 -1926.

Há o custo de R$ 100,00 a inscrição por barco, mas os 100 primeiros inscritos ganham uma camiseta, dentre as premiações, estão um gerador de energia e duas carteiras Arrais, mais os brindes que serão sorteados entre os participantes. O almoço terá o custo de R$ 20,00 reais por pessoa, e o café será disponibilizado pela equipe.