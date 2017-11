500 ANOS DA REFORMA E EU COM ISSO?

E lá se vai 500 anos desde que o Monge Martinho Lutero, ousadamente pregou as 95 teses nas portas da Igreja de Wintemberg, precisamente na data de 31 de Outubro de 1517. A reforma Protestante não começou neste dia precisamente, mas esse dia foi um marco na história da reforma. Antes de Martinho Lutero, homens movidos por Deus e por uma igreja mais bíblica e relevante se levantaram contra os desmandos e as heresias que permeavam a vida da Igreja. Esses homens também deixaram um legado importantíssimo de luta pelo que é certo.

A Reforma Protestante não tem Lutero apenas como o nome principal, João Calvino em Genebra, na Suíça sistematizou as principais doutrinas em um livreto chamado institutas ou Instituição da Religião Cristã, sua intenção foi chamar a atenção das pessoas para o valor das Escrituras, que estão acima da Igreja, a Igreja e sua prática deve estar de acordo com a Palavra de Deus e não a Palavra de Deus se adequar a Igreja.

Um dos lemas da Reforma era a Glória, somente a Deus e naqueles dias a glória estava voltada para a igreja instituição, para os líderes e não para DEUS. é motivo de gratidão a Deus por surgirem homens que foram instrumentos de mudança no seu contexto, mudanças essas que ecoam nos dias de hoje. O que eu e você tem haver com isso? Pois bem, cabe a nós vivermos um cristianismo bíblico, sem achismos e propósitos contrários ao que a Biblia nos diz. A Reforma Protestante não trouxe mudanças na vida igreja somente, mas na sociedade também. A lição é que a igreja precisa ser igreja para os de fora, para sua comunidade, ela precisa ser relevante no seu contexto. Um dos lemas da Reforma que ficou é – uma Igreja Reformada, Sempre Reformando.

Então a Igreja hoje precisa estar atenta ao seu contexto, precisa ir além das paredes de seu templo, precisa ganhar as ruas e levar um evangelho que transforma a vida das pessoas não simplesmente “espiritualmente”, mas em todos os aspectos da vida. Pensando em Reforma, creio que a cada dia nos deparamos com situações sejam individuais, familiares e outras, que precisam de reforma, recomeço, mudança. Deus é campeão em reformar e restaurar vidas.

Rev Sandro – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão

