4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão tem novo comandante

Assumiu sexta-feira dia 23 de dezembro, o comando do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão o segundo Tenente Caio Henrique dos Santos vindo do Guarapuava, onde trabalhou nos últimos 12 meses.

Ingres2424sou na PM em 2010 no 1º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Grossa como soldado por dois anos aproximadamente e neste período cursava Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Optou em se dedicar a carreira militar e resolveu fazer o curso de Oficiais. “Tenho como meta para 2017 retornar a graduação de Direito, que tranquei para me dedicar a esta formação. Escolhi vir para Guarapuava onde, desempenho a função de subcomandante. Ainda estou desempenhando algumas funções em Guarapuava, mas a partir de 1º de janeiro vou me dedicar somente a este Pelotão. Comandaremos o destacamento de Faxinal do Céu, de Reserva do Iguaçu e sub destacamento de Segredo. O sargento Nilson fez ume excelente trabalho o qual cabe a nós mantê-lo. Cada um tem seu perfil e vamos realizar mudanças se necessário. Temos primeiramente conhecer cada região, suas características e peculiaridades. Gosto de destacar que ingressei na PM por vocação e por vezes estarei com os policia, gosto muito da área operacional”.

Relacionamento

Destacou que sempre procurou ter um bom relacionamento com a imprensa, Ministério Público, poder Judiciário, Policia Civil, poder Executivo e Legislativo. “Já conversamos com o prefeito eleito, Odir Gotardo que demonstrou ser uma pessoa bem sensibilizada com a causa da Polícia Militar. Acredito muito no trabalho dos Conselhos de Segurança e aqui queremos participar de forma ativa. Percebi que embora cada órgão, Escolas, Igrejas, Conselho tutelar entre outros cada um tenha suas atribuições e funções se não houver um união não conseguiremos fazer um bom trabalho. Vamos conversar muito, temos que estar afinados, o objetivo é um só, a segurança e o bem estar da população de Pinhão”.