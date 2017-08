2ª Copa de Xadrez Rápido será dia 19/08

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

O Xadrez é um esporte que mexe com o intelecto das pessoas, é um jogo estratégico e não de sorte

O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas. Também considerado uma arte e uma ciência, pode ser classificado como um jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva para dois jogadores. Por ser um jogo de estratégia e tática, não envolve o elemento sorte.

Enxadristas de Pinhão e da região estão sendo convidados para participar da 2ª Copa Regional de Xadrez Rápido de Pinhão que a Secretaria Municipal de Esportes está promovendo, e que será realizada no dia 19 de agosto no Complexo Esportivo Rubens Spengler, o Ginasião, a partir da 8h30.

INSCRIÇÕES

As inscrições já podem ser feitas na secretaria de Esportes, promotora do evento, ou pelo e-mail: copaxadrezpinhão@hotmail.com,e se encerram dia 16 de agosto sem taxa de inscrição para as categorias sub-8 a sub-16. As demais categorias terá taxa de inscrição, no valor de 10,00 reais.

A premiação em medalhas será para o 1º ao 5º lugar das categorias sub-8 e sub-10, medalhas para o 1º ao 3º lugar do sub-12, sub-14 e sub-16. Os primeiros colocados do sub-8 ao sub-16 também receberão um premio extra.

Troféus e premiação em dinheiro para a categoria sub-18 e Absoluto, sendo 1º lugar R$ 150, 00, 2º lugar R$ 100,00 e 3º lugar R$ 50,00.

A coordenadora de recreação da secretaria de Esportes, Celina Campos, contou que um dos objetivos é resgatar o interesse por esta modalidade, que já trouxe tantos troféus para Pinhão. “Convidamos também os municípios de Irati, Bituruna, Antônio Olinto, Piraí do Sul, Ponta Grossa e todos os que fazem parte do Território da Cantu para participarem deste evento. Oferecemos dentro da Secretaria um espaço para aqueles interessados em treinar esta modalidade”.

MENTE ABERTA

O garotinho Gabriel de Oliveira Caldas, de apenas nove anos, descobriu uma grande aptidão pelo esporte. “O xadrez mexe com a mente, ajuda a pensar e raciocinar, exige concentração. Estou a poucos meses praticando este esporte, mas gosto muito. Acredito que poderei participar desta Copa, pois vai ser muito bom para mim”.

Um pouco mais experiente em campeonatos, o enxadrista André Araújo comentou que o Xadrez ajuda no convívio social. “É um esporte muito bom, temos grandes personalidades que jogavam xadrez como Napoleão Bonaparte, Albert Einstein, Willian Shakespeare, Machado de Assis, entre outros”.