27º Elo Nacional do Escotismo acontece em Pinhão

Fotos: Nara Coelho/Fatos do Iguaçu

De sexta-feira, 17, a domingo, 19, os escoteiros da Regional Centro do Escotismo, que abrange os municípios do Centro Sul e Sudeste do Paraná, estão reunidos em Pinhão, no distrito de Faxinal do Céu para o 27º Elo Nacional (Escoteiros Locais em Operação). Reunindo jovens de 10 anos e meio a 21 anos, além de adultos que orientam coordenam as atividades, acontece a cada dois anos, e neste ELO reuniu mais de 500 jovens escoteiros de vinte municípios diferentes.

No Elo os escoteiros se reúnem para conversar sobre temas diversos, trocar de lenços, e realizam atividades variadas na natureza e de voluntarismo. Durante os três dias, mesmo com chuva, todos estarão realizando atividades de arborismo, tirolesa, parede escalada, batalha naval, cabo submerso, esquibunda, entre outras e mais o trabalho social no CMEI da localidade de Santa Maria.

