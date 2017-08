20 ANOS DE FATOS: Leitura em Ação contempla mais uma escola

Alunos do 5º ano da Escola municipal do campo João José Zattar (Foto:Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

Da Redação

A Escola João José Zattar passa a integrar o Projeto Leitura em Ação, os alunos do 5º ano agora são assinantes do Fatos do Iguaçu.

Para marcar os 20 do Fatos do Iguaçu, a equipe resolveu retomar o Projeto Leitura em Ação, dando assim uma pequena contribuição na formação integral das novas gerações.

Essa semana a escola do campo municipal João José Zattar, recebeu os diretores do Fatos do Iguaçu, Nara e Naor Coelho. Os diretores foram até Zatarlandia para fazer o convite para a Escola ser uma das participantes do Projeto Leitura em Ação. É preciso que se registre que a escola os recepcionou de forma muito atenciosa e calorosa.

Leitura em Ação é um projeto do Fatos do Iguaçu que tem como objetivo central estimular a leitura e o desenvolvimento da escrita das crianças e adolescentes, bem como levá-los ao contato com as informações e noticias relevantes que acontecem nos municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu, e esse ano ele está voltado para os quintos anos das escolas do campo de Pinhão e para a escola municipal Pedro Siqueira de Reserva do Iguaçu.

A escola municipal do campo João José Zattar fica na Zatarlandia, no distrito de Bom Retiro. Hoje ela tem em torno de 130 alunos, na sua maioria oriundos dos assentamentos, mas recebe alunos das comunidades dos Faxinais dos Silvérios, dos Albinos e dos Ferreira, de Poço Grande, Lagoa Preta e Barreiros.

Seu quinto ano é formado por 22 alunos e tem a professora Marli Terezinha Padilha conduzindo a turma e ela falou que o projeto é uma proposta muito boa e significativa para o estímulo à leitura. “A idéia de trazer o jornal para a sala de aula é muito boa, receber o jornal vai ser muito proveitoso, porque trabalhamos diariamente a leitura em sala de aula, ele será um estímulo a mais. É muito interessante porque as informações e noticias vão chegar nas famílias”.

A diretora da escola, Alice C. Streski de Oliveira, disse que amou a proposta do projeto Leitura em Ação. “A idéia é ótima, amei, quero dar os parabéns a vocês pela iniciativa. Esse é um incentivo à leitura muito bom”.