13º salário começa a ser pago dia 8

O final de ano está a um passo, para o natal faltam 38 dias, as expectativas já começam a aflorar em relação às alegrias e emoções que o final de ano causa. Nesse período, quem está em grande expectativa é o comércio, pois o final de ano é muito esperado, pois é a safra dos comerciantes. Esse ano, em especial, que foi um ano bem complicado, de pouco movimento no setor comercial, a expectativa pelo natal e principalmente pelo pagamento do décimo terceiro é imensa. O brasileiro que ainda não é um bom planejador de suas economias financeiras costuma aproveitar o décimo terceiro para quitar dívidas. Esse ano, em especial, os comerciantes tem apontado que, seja para quitar as dívidas, pois foi um ano de muita inadimplência, ou para comprar os presentes de natal, o décimo terceiro será muito bem vindo.

ESTADO

O governador Beto Richa anunciou já no dia 31 de outubro que o décimo terceiro salário para os servidores públicos estaduais será pago em parcela única no dia 8 de dezembro. A data limite fixada em lei para o pagamento do benefício é dia 20 de dezembro.

RESERVA DO IGUAÇU

Os servidores municipais de Reserva do Iguaçu, segundo o secretário de administração, Carlos Alessandro Machado, estarão recebendo o décimo terceiro no dia 12 de dezembro. O secretário repassou ao Fatos do Iguaçu que, mesmo com toda a dificuldade que o município tem enfrentado, o prefeito e sua equipe fizeram questão de ao longo do ano ir garantindo o décimo terceiro dos servidores. Aproximadamente 590 mil reais irá circular na economia do município.

PINHÃO

O secretario de administração do município de Pinhão, Otto D. Silva Danzer (foto), informou em exclusividade ao Fatos do Iguaçu, que a administração ao longo do ano já foi reservando o dinheiro do décimo terceiro dos servidores municipais. Conforme solicitação do sindicato e dos empresários, será pago em uma única parcela no dia 19 de dezembro. Só com o décimo terceiro dos funcionários públicos municipais a previsão é de se injetar na economia pinhãoense mais de 2 milhões e seiscentos mil de reais.

Sobre os recessos de final de ano, Otto explicou que haverá o recesso do dia 26 de dezembro ao dia 01 de janeiro. A partir do dia 02/01 todas as secretarias estarão trabalhando e com atendimento ao público. No mês de janeiro alguns setores terão férias coletivas, como por exemplo, os professores. E os setores essenciais como limpeza urbana e da saúde funcionarão normal ou com plantões, no período de recesso.

